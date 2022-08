Kandern Bahn frei für das Budenfest

Kandern. 1973 hat das erste Budenfest auf dem Blumenplatz stattgefunden. Im nächsten Jahr jährt sich die Gründung also zum 50. Mal, erzählt Nicole Vogt von den Ringern des TSV Kandern, die in diesem Jahr turnusgemäß als erste Vorsitzende der IG Budenfest agiert. Ob es 2023 eine größere Jubiläumsausgabe geben wird, kann sie noch nicht sagen. Das müsse erst mit den Vereinen besprochen werden, die sich beim Fest präsentieren.

Zwölf Vereine sind noch übrig geblieben, nachdem in den vergangenen Jahren immer mal wieder ein Verein abgesprungen sei. Aus Mangel an helfenden Händen, wie Vogt berichtet.

In diesem Jahr soll alles noch einmal so stattfinden, wie es schon 2019 war, ein „Warmlaufen“ nach der zweijährigen Pause. Die zwölf Vereine werden ihre Spezialitäten anbieten, die sich über die Jahre etabliert haben. Zum Beispiel das Suppenfleisch vom SV Malsburg, die Metzgete vom FC Kandern oder die Haxen vom Turnverein.

Zwei Neuerungen gibt es doch: Die Vereine haben ihre Getränkepreise erstmals seit 2015 moderat erhöht. So liegen zum Beispiel ein großes Bier oder ein Viertel Rotwein bei 3,50 Euro, alkoholfreie Getränke bei zwei Euro.

Und: Der Gesangverein bietet aus Personalmangel nur noch einen Weinbrunnen und eine Kleinigkeit für auf die Hand an. Liebhaber seines Wurstsalats müssen aber nicht verzichten: Die Guggemusik springt ein.

Als Viererteam mit Selina Blauel, Reiner Dickele und Dieter Härlin organisiert Nicole Vogt die übergeordneten Dinge wie Toiletten und den Sicherheitsdienst. Ansonsten seien die Vereine für ihre Präsentation selbst verantwortlich. Vogt hebt die gute Zusammenarbeit der Vereine untereinander und auch mit der Stadt Kandern sowie mit der Polizei und Feuerwehr hervor. „Wir hoffen auf ein friedliches Fest“, freut sie sich schon auf die drei Tage.

Programm Samstag

Der Startschuss für das Fest fällt am Samstag, 10. September, um 15 Uhr mit der Eröffnung der Buden. Wenn die ersten Besucher mit Getränken versorgt sind, eröffnet die Stadtmusik ab 16.30 Uhr das Fest auch musikalisch mit einem halbstündigen Konzert. Um 17 Uhr betritt Bürgermeisterin Simone Penner den Tanzboden und sticht das Fass an.

Sobald sich das abendliche Festtreiben in Gang gesetzt hat, unterhält ab 20 Uhr das „Duo Schwarz“ aus Efringen-Kirchen mit Tanzmusik. Bis tief in die Nacht dürfen die Besucher dann das erste Fest nach der zweijährigen Pause genießen. Erst in den frühen Morgenstunden des Sonntags, um 2.30 Uhr, werden die Buden den Ausschank beenden.

Sonntag

Das aber nur vorerst, denn am Sonntag wird der zweite Festtag schon um 10 Uhr mit einem Freiluftgottesdienst der evangelischen Kirche Kandern auf dem Blumenplatz eröffnet. Diese gestaltet auch das Kinderprogramm ab 14 Uhr. Nach dem Gottesdienst, um 10.30 Uhr, öffnen die Buden, und ab 11 Uhr liegt wieder Musik über der Stadt, die beim Frühschoppenkonzert des „Harmonika-Orchesters Kandern“ erklingt. Am Abend ab 19 Uhr unterhält dann die „Dampfmusik Wollbach“ mit Blasmusik.

Montag

Auch am Montag bekommen Feierlustige den ganzen Tag über ab 10 Uhr an den Buden der Vereine Speisen und Getränke. Das musikalische Abendprogramm ab 19 Uhr gestaltet „The Hatpats Bigband“. Am Sonntag und Montag werden jeweils bis 1.30 Uhr Getränke ausgeschenkt.

Rossmärt

Parallel zum Festprogramm findet am Montag der traditionelle „Rossmärt“ statt. Pferde, Ponys und Gespanne präsentieren sich am Sportplatz „In der Au“ und werden im Anschluss prämiert.

Weitere Informationen: Die IG Budenfest sucht noch Engagierte, die Kaffee und Kuchen anbieten. Am liebsten an allen drei Tagen, vor allem aber am Sonntagnachmittag. Wer sich das vorstellen kann, wird gebeten, sich per E-Mail zu melden: ig.budenfest@web.de.