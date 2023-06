Kandern Beim plötzlichen Herzstillstand zählt jede Sekunde

Der Gesangverein Sitzenkirch, der sich in Auflösung befindet, hat sich Gedanken darüber gemacht, welche Aufgaben zum Ende hin noch wichtig sein könnten. So hat der noch bestehende Vorstand im Oktober vergangenen Jahres beschlossen, dass für die Bevölkerung in Sitzenkirch ein AED angeschafft werden soll.

Vom Ortschaftsrat wurde aus dem Ortsbudget ein wetterfestes Gehäuse beschafft, sodass der AED sowohl im Sommer als auch im Winter gut geschützt ist. Gerade weil in Deutschland der plötzliche Herztod eine der häufigsten Todesursachen ist, den mehr als 50 000 Menschen pro Jahr erleiden, ist es sehr hilfreich, ein solches Gerät in nächster Nähe zu haben, heißt es in der Mitteilung von Ortsvorsteher Tobias Buss. Der Herzkreislaufstillstand könne buchstäblich jeden treffen.