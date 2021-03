Kandern Beim Zweckverband geht eine Ära zu Ende

Pach wird zum 1. Juli in den Ruhestand gehen.

Dank der Verwaltung

Auch Bürgermeisterin und Zweckverbands-Vorsitzende Simone Penner dankte Pach für seine Arbeit, die sie im vergangenen Jahr begleiten durfte. Als Präsent erhielt er eine Flasche Wein. „Wir hoffen, dass wir im Notfall stets zum Hörer greifen und Sie um Rat fragen dürfen“, sagte die Bürgermeisterin. Jürgen Lange, oberster Betriebsleiter des Zweckverbands, erinnerte an die gemeinsam erlebte Zeit, in der Pach sich um die Museumsbahn durch das Kandertal verdient gemacht hat. „Du warst immer da, wenn wir dich brauchten“, attestierte er dem scheidenden Geschäftsführer.

Fabio Jenisch folgt nach

Pachs Nachfolger wird Fabio Jenisch. Der 33-Jährige hat zum 23. Februar die Stelle als Kanderner Hauptamtsleiter angetreten und wird derzeit von Pach, der zum 1. Juli in den Ruhestand geht, eingearbeitet.

Jenisch stammt aus Grenzach-Wyhlen. Er hat nach dem Abitur seinen Bachelorabschluss in Public Management an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl gemacht. Von 2012 bis 2014 war er Leiter des Rechnungsamts in Breitnau, von 2014 bis 2018 leitete er das Rechnungsamt in Eichstetten am Kaiserstuhl. Seit Oktober 2018 ist er kaufmännischer Leiter der Stadtwerke Zell. Er lebt mit seiner Familie in Schopfheim. „Mein dreijähriger Sohn ist bereits ein großer Eisenbahn-Fan und war begeistert, als ich ihm Bilder des Lokschuppens und der Kandertalbahn gezeigt habe“, sagte er bei seiner Vorstellung im Zweckverband. Er freue sich dementsprechend auf die Herausforderung und die neuen Aufgaben, die in Kandern auf ihn zukommen.