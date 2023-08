Kandern Bereit fürs Fest

Zur Eröffnung spielt am Samstag, 9. September, um 16.30 Uhr die Stadtmusik Kandern. Eine halbe Stunde später sticht Bürgermeisterin Simone Penner das erste Faß an. Ab 20 Uhr spielt das „Duo Schwarz“ zur Unterhaltung auf. Der Festbetrieb endet um 2.30 Uhr.

Das Frühschoppenkonzert am Sonntag um 11 Uhr übernimmt das Harmonika-Orchester Kandern, der Sonntagabend liegt ab 19 Uhr in den musikalischen Händen der Dampfmusik aus Wollbach. Bereits ab 10 Uhr wird ein ökumenischer Gottesdienst gefeiert, ehe der Festbetrieb um 10.30 Uhr erneut startet. Ab 14 Uhr ist das Kinderbudenfest um die evangelische Kirche. Bis 1.30 Uhr darf am Sonntag und Montag gefeiert werden. Der Montag steht dann ganz im Zeichen des „Rossmärts“ am Sportgelände „In der Au“. Zur Vorstellung kommen ab 10 Uhr Reit- und Sportpferde, Hobby- und Freizeitpferde, Zuchtstuten und Zuchtfamilien sowie Kutschen. Für die Bewirtung sorgt ein Team der Stadt. Beim Budenfest geht es am Montag ebenfalls in die finale Runde: Ab 10 Uhr wird bewirtet, ab 19 Uhr spielt zum Abschluss „The Hatpats Big Band“.