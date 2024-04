Kandern: Betörender Klang, empathisch musiziert

Auseinandersetzung mit dem „Übermenschen Beethoven“

Franz Schubert hatte Ludwig van Beethoven, der zeitgleich in Wien lebte, als genial unübertroffen angesehen. Diese Auseinandersetzung war für Schubert um das Jahr 1817 Ursache einer Schaffenskrise, in welcher er mehrere unvollendete Werke schuf. Die Sinfonie in h-Moll ist hier als bekanntestes Werk zu nennen. Um 1824 scheint seine Krise überwunden zu sein. Im gleichen Jahr vollendete er sein Oktett, welches im Unterschied zum Septett von Beethoven um eine zweite Violine erweitert ist. Das Oktett hat neben seinem unterhaltenden Ton viele dramatische und tragische Momente, welche Schuberts Seelenlandschaft deutlich widerspiegeln.