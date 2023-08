Kandern/Binzen Nur für die anderen

Beispiel 2: der Kreisverkehr in Binzen. Hier läuft es eigentlich planmäßig, aber der Radverkehr muss sich mit den Fußgängern einen kurzen Abschnitt teilen, der wegen der laufenden Arbeiten ziemlich eng ist. Auf einer Strecke von 150 Meter müssten die Radler absteigen, aber in der Praxis macht das niemand. Bei unserer Stichprobe während einer guten halben Stunde fahren 30 Radler an der Engstelle durch – teilweise mit sehr hoher Geschwindigkeit. An einer Stelle ist überhaupt nicht einsehbar, ob Fußgänger oder andere Radler kommen. Beinahe täglich kommt es zu gefährlichen Begegnungen. „Wir können an die Radler nur appellieren, aber kontrollieren lässt sich das nicht“, erläutert Bollinger.