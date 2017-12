Kandern Blutspendeaktion Ein Geschenk, das Leben rettet

Kandern. Viele Patienten in den Krankenhäusern kann nur durch eine Bluttransfusion geholfen werden. Sie benötigen diese im Rahmen einer Chemotherapie als Krebspatient, als Unfallopfer oder bei einer Herzoperation.

Mit einer Blutspende macht jeder Einzelne das wertvollste Geschenk. Nur eine Stunde reicht aus, um einem Menschen Hoffnung zu geben und sogar das Leben zu schenken.

Der DRK-Blutspendedienst bittet daher um eine Blutspende am Donnerstag, 21. Dezember, von 14.30 bis 19.30 Uhr in der August-Macke-Schule in Kandern.

Gerade über die Weihnachtsfeiertage und zwischen den Jahren kämpft der DRK-Blutspendedienst gegen Engpässe an. Die Arbeit in den Kliniken geht auch in diesen Wochen weiter. Auf Grund der begrenzten Haltbarkeit ist das DRK auch in diesen Tagen auf jeden einzelnen Spender angewiesen.

Als Weihnachtsgeschenk erhalten alle Spender eine Armbanduhr im DRK-Design. Blut spenden kann jeder Gesunde ab 18 Jahren bis zum 73. Geburtstag, Erstspender dürfen nicht älter als 64 Jahre sein. Damit die Blutspende gut vertragen wird, erfolgt vor der Entnahme eine ärztliche Untersuchung. Die eigentliche Blutspende dauert nur wenige Minuten. Mit Anmeldung, Untersuchung und anschließendem Imbiss sollten Spender eine gute Stunde Zeit einplanen (Ausweis nicht vergessen).

Für Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter bietet Ramona Mayer von 14.30 bis 17 Uhr Mal- und Bastel-Aktivitäten rund um das Thema „Weihnachten“ an. Eltern soll dadurch die Teilnahme erleichtert werden.

Weitere Informationen gibt es unter der gebührenfreien Hotline 0800/ 1194911 und im Internet unter www.blutspende.de.