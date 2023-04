Kandern Boule-Anlage: Gemeinschaft pflegen

Das französische Boule-Spiel gilt als südländische Variante von Freizeitsport mit klar sozial-kommunikativem Charakter. Letzterer wird, so sagte am Freitagabend Tannenkirchs Ortsvorsteher Fritz Höferlin, im Kanderner Teilort seit Jahr und Tag groß geschrieben. „Künftig kann die Dorfgemeinschaft bei uns in Tannenkirch auch auf der Boule-Bahn gepflegt werden“, sagte Höferlin zu Beginn des kleinen Festakts, mit dem die Ortsverwaltung die neue Einrichtung hinter der Kirche einweihte.

Höferlin erinnerte in seiner Ansprache vor rund 30 Tannenkircher Bürgern daran, dass man im Spätjahr 2022 eine schon aus den 1990er Jahren stammende Initiative für einen Boule-Platz wieder aufnahm. Damals regte der örtliche Unternehmer und Handwerksmeister Martin Graf die Einrichtung eines solchen Boule-Platzes an. „Wir sind dann auf der Suche nach einem geeigneten Platz bei der Kirchengemeinde vorstellig geworden, weil uns die Fläche hinter der Kirche ideal erschien“, so Höferlin. Und als die Kirchengemeinde grünes Licht gab, ging man in einer 20-köpfigen Arbeitskolonne ans Werk.