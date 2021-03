Kandern Breitbandausbau beginnt in Gupf

So weit ist es in Tannenkirch noch lange nicht. Allein die Bauarbeiten werden sich wohl ein Jahr hinziehen. Bis die Glasfaserkabel in die Leerrohre eingeblasen sind, alle Hausanschlüsse stehen und die Bewohner in Highspeed lossurfen können, werden wohl noch zwei Jahre vergehen, schätzte Höferlin.

Zufriedenstellende Zwischenlösung

Da ist es gut, dass für die Zwischenzeit eine zufriedenstellende Lösung gefunden wurde. Durch die Verbindungsleitung, die der Zweckverband zusammen mit der Telekom von Kandern über Riedlingen nach Tannenkirch gelegt hat, konnten einige Einwohner ihre Internetverbindungen gegenüber früher deutlich verbessern. Bis zu 50 Mbit sind je nach Wohnort drin. „Das haben viele in Anspruch genommen, nachdem klar war, dass es mit den Glasfaseranschlüssen noch länger dauern wird“, berichtete Höferlin. Er selbst verfügt jetzt über 20 Mbit und ist damit für den Moment zufrieden.

Die Fachleute waren gestern unter anderem auf der Suche nach einem geeigneten Lagerplatz für die Baufirma. Die Firma Knobel, vertreten durch Benjamin Ekeade und Andreas Himmelsbach, schätzt, dass sie frühestens Mitte April mit den Arbeiten beginnen kann.

Schnell war sich alle einig, dass es im Teilort Gupf losgehen soll. Dafür wird dann der Gupfweg von der Landstraße bis zum Ortseingangsschild für den motorisierten Verkehr gesperrt. Radfahrer und Fußgänger sollen die Straße aber weiterhin nutzen können. Im weiteren Verlauf will man mit halbseitigen Sperrungen abschnittsweise „auf Sicht fahren“, so dass keine Ampelschaltungen nötig sind. Besonders genau wurde die Gabelung an der Trafostation in Augenschein genommen. Größere Probleme werden jedoch auch dort nicht erwartet.

Wer für sein Haus einen Glasfaseranschluss in Erwägung zieht – in der Regel seien das so gut wie alle – kann sich erst einmal entspannen. Ein Subunternehmer der Baufirma wird rechtzeitig auf die Anwohner zukommen, wie vor Ort zu erfahren war. „Jeder, der will, bekommt auch einen Hausanschluss“, verdeutlichte Planerin Maria Baldischwiler von der Firma Regiodata. Die Anwohner würden jeweils 14 Tage, bevor die Baustelle ihr Haus erreicht, informiert. „Alle werden angesprochen. Keiner wird vergessen“, betonte die Planerin und erklärte: Manchmal komme es vor, dass zuerst die eine Straßenseite und dann andere dran ist. In solchen Situationen gebe es häufig Rückfragen.