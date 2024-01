Kandern: Breiter Musik-Mix

Reihe ist feste Größe in der Region und bei Künstlern

Der Pfarrer ist Schirm- und Hausherr, Barbara Brachmann kümmert sich um den praktischen Teil am Veranstaltungstag wie Einlass. Dabei ist die evangelische Stadtkirche wegen ihrer guten Akustik eher Konzerthalle als spiritueller Raum, denn die verhandelten musikalischen Themen sind in ihrer ganzen Vielfalt eher weltlich als kirchenmusikalisch geprägt.

Es gibt überhaupt keine Schwierigkeiten, genügend Gruppen zu finden, denn die seit mindestens 15 Jahren bestehende Reihe ist in der gesamten Region eine feste Größe und ist in Musikerkreisen eine gute Adresse. „Viele der Künstler waren auch schon einmal bei uns und nehmen teilweise auch durchaus Wege aus der Schweiz oder aus dem Wiesental auf sich“, erzählen die Organisatoren beim Pressegespräch. Gut 200 bis 300 Personen passen in die Kirche, die tatsächlichen Besucherzahlen liegen je nach Angebot zwischen 40 und 200. Es hänge auch jeweils ein wenig davon ab, wie viele „Fans“ die Ensembles mitbringen.