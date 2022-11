Kandern „Brezele Buebe“ mit neuem Format

Frage: Was hat sich durch die Corona-Pandemie verändert? Haben die Mitglieder während der Pandemie untereinander Kontakt gehalten?

Ich denke, es war wie überall, die Kontakte in dieser Zeit waren drastisch reduziert, gemeinsame Aktionen konnten nicht stattfinden.

Frage: Sind Mitglieder abgesprungen? Neue hinzugekommen? Wieviele haben Sie aktuell?

Auf Seiten der Aktiven sind wir leider nicht mehr soviele wie vor der Pandemie. Speziell Andreas Kiefer, der verstorben ist, und Markus Kern, der in den närrischen Ruhestand geht, fehlen uns sehr. Das sind zwei Protagonisten, die wir so nicht ersetzen können. Ohne Tanzformationen steht uns derzeit nur eine eingeschränkte Anzahl an Aktiven zur Vefügung.

Frage: Proben Sie schon am Programm für die Zunftabende? Wo und wie oft proben Sie pro Woche?

Es wird im kommenden Jahr keinen klassischen Zunftabend geben können. Wir sind derzeit nicht in der Lage ein komplettes Programm auf die Beine zu stellen. Statt dessen werden wir zwei Veranstaltungen mit dem Namen „Brezele Buebe Abend“ durchführen. Das wird ein Format sein, das aus typischen Bühnennummern und Tänzen eines Zunftabends besteht und so rund zwei Stunden dauern soll. Danach wird eine Fasnachtsparty, auch mit Mitwirkung der Guggemusik, folgen. So möchten wir neben unserem Stammpublikum die jüngere Generation ansprechen.

Frage: Welchen thematischen Schwerpunkt wird das Programm haben?

Einen thematischen Schwerpunkt werden wir, außer dem Motto, nicht haben. Das Programm wird aber sowohl einige Tänze als auch verschiedene Reden und musikalische Beiträge enthalten. Eigentlich wie an den Zunftabenden, nur kürzer.

Frage: Sie haben vor zwei Jahren über mangelnden Nachwuchs geklagt. Wie sieht es jetzt aus? Konnten Sie junge Menschen gewinnen?

Leider nein, das ist uns nicht gelungen. Das war schon vor Corona schwierig und hat sich mit der Pandemie nicht gerade positiv entwickelt. Wir haben auch unter anderem einen Akkordeonspieler gesucht und keinen gefunden. Deshalb mein Apell: Wer bei uns mitmachen möchte, ist herzlich willkommen.

Frage: Gestalten Sie neue Kostüme und ein neues Bühnenbild für die Zunftabende oder greifen Sie auf den Fundus zurück?

Ein neues Bühenbild wird es nicht geben. Wir sind in dieser Hinsicht immer schon etwas spartanisch aufgestellt. In der jetzigen Situation macht das auch keinen Sinn. Die Kostüme werden in der Regel jeweils neu ausgesucht, gelegentlich greifen wir aber auch auf den Fundus zurück. Weil wir aber keine Zunftbude mehr zur Verfügung haben, mussten wir uns von vielen Kostümen trennen, so dass hier nicht mehr viel übrig ist.

Frage: Welche altgedienten Lokal-Promis sind wieder dabei? Welche nicht mehr?

Oliver Kugel, Klaus Schultz und meine Wenigkeit werden sicher wieder auf der Bühne stehen, bei unserem Altbürgermeister Bernhard Winterhalter ist das noch offen. Wir hoffen aber, dass er mit dabei ist. Nicht mehr geben wird es das Potpourri, das können wir auf dem bisherigen Niveau nicht mehr bieten. Mit auftreten wird aber auch noch mein Sohn Patrick Albrecht mit einer musikalischen Nummer.

Frage: Halten Sie an der öffentlichen Generalprobe fest? Wann findet die statt?

Wir werden auf jeden Fall natürlich eine Generalprobe abhalten. Ob wir diese allerdings wieder als Seniorennachmittag gestalten können, muss zu diesem Zeitpunkt offen bleiben. Das hängt vor allem auch mit der Entwicklung bei Corona zusammen.

Frage: Stehen die Termine für die Abendveranstaltungen schon fest? Ab wann und wo gibt es Karten und zu welchem Preis?

Die beiden Abende, wohlgemerkt nicht als Zunftabend deklariert, werden am 3. und 4. Februar stattfinden. Der Kartenvorverkauf beginnt zwei Wochen davor, am Samstag, 21. Januar, ab 7 Uhr, wie gewohnt im Elektrogeschäft Bissinger in der Kanderner Hauptstraße.