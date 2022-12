Kandern „Brezele Buebe“ sagen Abende ab

„Ruf zu verlieren“

„Wir haben bis zuletzt versucht, es noch hinzukriegen“, beteuert er. Die Zunft habe sich nun aber entschieden, auch die geplanten kürzeren Abende abzusagen, weil es mit den verbliebenen Mitwirkenden nur für eine Länge von eineinhalb Stunden gereicht hätte. „Wir haben einen Ruf zu verlieren“, verdeutlicht Albrecht. Die Mitglieder hätten sich zu diesem Schritt entschlossen, um ihr Publikum nicht zu enttäuschen: „Bevor wir etwas darbieten und die Leute anschließend sagen: Da gehen wir nicht mehr hin.“

Vor allem der verstorbene Andreas Kiefer und Markus Kern, der nach 35 Jahren in den närrischen Ruhestand geht, seien nicht zu ersetzen. Seit 1966 hatten die Zunftabende der „Brezele Buebe“ in Kandern Tradition. Nur zwei mal seien sie in all den Jahren ausgefallen, weiß Albrecht: Einmal in den 70er-Jahren, „da hatte es Ärger in der Zunft gegeben“, und 1991, als die Fasnacht wegen des Ersten Golfkriegs abgesagt wurde.

Ob es dem Verein gelingen wird, das Ruder noch einmal herumzureißen und die 56-jährige Tradition in Kandern zu bewahren, da ist sich Johann Albrecht nicht sicher: „Wenn sich personell nichts ändert, sind wir nächstes Jahr in der gleichen Situation.“