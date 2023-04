Kandern Chanderli nimmt Fahrt auf

Rückblick

Unter anderem wurde ein Pay-Pal-Konto für die Einwerbung von Spenden eingerichtet. Die Aufhebung der Corona-Beschränkungen im Winter sei eine große Erleichterung gewesen. So wurden 19 000 Reisende gezählt, sagte Meyer. Die Einweihung eines historischen Krans beim Wollbacher Bahnhof und die historische Wartehalle in Binzen seien Höhepunkte gewesen. Bei der Lok 7 gab es einen großen Wasserbruch, in einem Öl-Keller musste ein Türsturz ersetzt werden.

Arbeiten

„430 Meter Länge, vier Meter hoch und drei Meter Breite an Unterhaltsarbeiten“, sagte Projektleiter Wolfgang Schleef um die anstehenden Arbeiten an Lokomotiven und Wagen bildlich zu fassen. Die Schwierigkeit sei das fehlende Personal, es gebe keinen Ersatz, um die Fahrzeuge zu warten und zu pflegen. Bei der Lok 7 war der Kessel stark undicht, er musste erneuert werden. Bei der Lok 20 standen ebenfalls Reparaturen am Kessel an.