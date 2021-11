Kandern Christian Lais singt Weihnachtslieder im Radio

Der Kanderner Sänger Christian Lais hat seinen Solo-Auftritt am 3. Advent, dem 12. Dezember. Schon immer habe er gerne Weihnachtslieder gesungen, sagt er im Gespräch mit unserer Zeitung. Und gerade jetzt, wo die Menschen nicht so viel unternehmen können, findet er es wichtig, ihnen ein wenig vorweihnachtliche Stimmung nach Hause zu bringen. Die minimale musikalische Begleitung sei dabei von Vorteil, hebe sie doch den Gesang hervor und animiere so auch zum Mitsingen.

Für Lais läuft es derzeit nicht schlecht, wie er sagt. Er war auf einem Kreuzfahrtschiff gebucht und an einer Schlagerwoche in Mallorca beteiligt, um nur einige Beispiele zu nennen. Und schon jetzt verweist der Schlagersänger auf die Silvestershow mit Ross Antony am 31. Dezember auf dem Fernsehsender MDR, wo er ebenfalls einen Auftritt hat.