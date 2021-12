Kandern Das Geständnis in Frage gestellt

Mit einer Brandserie in Waldgebieten hatte die Feuerwehr Kandern in den vergangenen beiden Jahren zu kämpfen. Der mutmaßliche Brandstifter wurde am 10. August in der Nähe eines Feuers aufgegriffen und befindet sich seither in Untersuchungshaft. Jetzt stand der 41-jährige Kanderner vor dem Schöffengericht in Lörrach.