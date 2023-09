Kandern Der Blues ist fest in südbadischer Hand

Hier erfolgte die Preisverleihung in der Kategorie Drums/Percussion an Micha Maass. Als I-Tüpfelchen der Veranstaltung – wenn das überhaupt noch möglich war – schloss sich das großartige Gastkonzert vom Pugsley Buzzard Trio an. Bandmitglieder waren der soeben prämierte Drummer Maas, der Schweizer Sousaphonist Fabio Bianchi und der Australier Pugsley Bussard am Piano. Schlagzeuger Andreas Bock und der Berliner Pianist Marius Labsch präsentierten sich am Sonntag morgen als „Boogie Shakers“ zum Klangfrühschoppen auf der Außenbühne des „ChaBah“. Beide Musiker ergänzen und vervollkommnen sich gegenseitig. Der sympathische Hochgeschwindigkeitspianist mit dem hinreißenden Lausbubenlächeln glitt über die 88 Tasten seines Pianos schneller, als es zu beobachten ist. Schlagzeuger Bock sorgte sich um einen mutmaßlichen Muskelkater in den Fingern seines Pianisten. Mit Andreas Bock als Duopartner entfachten die beiden im Chabah mit ihren teilweise selbstkomponierten und fetzigen Boogie-Woogies ein Feuerwerk an Spielfreude, Dynamik und Emotionen. Natürlich durften sie nicht ohne Zugabe gehen.