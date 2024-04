Kandern: Dienst des DRK ist überregional gefragt

Blutspenden und Papiersammlungen

Ausbildertätigkeiten übernehmen Ralf Langer, Margarete Dietz, Martin Winkler, Hakon und Janina Abt. Bei zwei Blutspendeterminen in Wollbach und in Rümmingen wurden 327 Spender gezählt. Hinzu kommen DRK-Jubiläum, Kameradschaftsausflüge und die Papiersammlung, bei der „leider nur noch 38 Tonnen statt wie vor zehn Jahren noch 58 Tonnen zusammenkommen“, wie Schriftführerin Susanne Strohmeier berichtete. Einen schönen Gewinn verbuchte die erste Kassiererin, Margarete Dietz, für das Jahr 2023. Dieser werde aber auch benötigt, da 2024 große Investitionen in die Ausrüstung, in Digitalfunk und in die Einsätze anstehen, sagte sie.

In diesem Jahr gehts zur Fußball-EM in Stuttgart

2024 steht Verschiedenes an: So wird das DRK Wollbach einen dritten Blutspendetermin am 13. Dezember in der Kandertalhalle anbieten. Die Bereitschaft richtet sich neu aus und gründet einen „Arbeitskreis z.b.V“ – „zur besonderen Verfügung“ . Viel Wert wird auf die Ausbildung der Neumitglieder gelegt. Helfer des DRK Wollbach sind für das EM-Spiel Deutschland-Ungarn am 19. Juni in Stuttgart als Begleitung des DRK Lörrach angefragt. Neue Einsatzkleidung für die Neuzugänge muss beschafft werden. „Wir setzen da auch auf Spenden aus der Straßensammlung, denn eine Ausrüstung kostet über 1000 Euro pro Helfer“, hoffte Winkler. Beim Digitalfunk steht unter anderem der Fahrzeug-Einbau auf der To-do-Liste. Neu gekauft werden Kohlenmonoxid-Warner für das Helfer-vor-Ort Team. Die Kampagne „Helfer gesucht“ will der Ortsverein fortsetzen.

Ausgebildet wurden: Hakon Abt zum Rettungssanitäter und Ausbilder Erste Hilfe Outdoor, Timo Schöpflin zum Rettungshelfer.