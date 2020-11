Kandern Dieselbe Firma beauftragen

„Wir, von der KTB-Initiative schlagen vor, rasch und umgehend die Kandertalbahn zu reaktivieren. Im Vergleich aller untersuchten Strecken könnte eine Reaktivierung der Kandertalbahn in wenigen Jahren erfolgen, da die Strecke noch in Betrieb ist. Der finanzielle Aufwand ist im Vergleich überschaubar“, heißt es in dem Schreiben, das von Josha Frey (MdL) persönlich an den Verkehrsminister übergeben wurde.

Die KTB-Initiative geht davon aus, dass das Ergebnis für die Kandertalbahn noch nicht alle Fakten berücksichtigt, insbesondere in Bezug auf das Pendleraufkommen und die Schülerzahlen entlang der Strecke. Zudem sei nicht das volle Streckenpotenzial mit seiner Einbindung in das Regio-S-Bahn-Netz untersucht worden. „Dies ist fatal, da für unseren ländlichen Raum die Einbindung in die vorhandene Netzstruktur von essenzieller Wichtigkeit ist“, so die Initiative. „Aus diesem Grund sollte unser Projekt heißen: IG Pro Kandertalbahn – Reaktivierung mit grenzüberschreitender Einbindung in das Regio-S-Bahnnetz der Agglo Basel.“