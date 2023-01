Kandern Dorfhock soll zur festen Größe im Ort werden

Mut machte er indes hinsichtlich diverser Straßenbaustellen, die seit drei Jahren für Krach und Unbill sorgen, manchem die Zufahrt zum Grundstück gar komplett versperrten. Je nach Witterung sei im Frühjahr alles fertiggestellt.

Am Ende habe man Glasfaser- und Stromanschluss bis ans Haus sowie die völlig neue Straße zum Neubaugebiet plus etwa neue Beläge in „Ob Röten“. Auch die größtenteils neue Straßenbeleuchtung gehe dann restlos in Betrieb.

Zu erledigen seien noch Sanierungsarbeiten an der Giebelseite des Gemeindesaals. Geplant sei etwa eine Treppe mit Handlauf, um älteren Bürgern den Zugang zum Festplatz zu erleichtern. Die große Frage sei, was aus der alten Lehrerwohnung in dem Gebäude werde. „Wohnen, Kultur oder Vereine?“ Nötig sei in jedem Fall eine kostspielige Generalüberholung. Wegen der ELR-Fördermittel müsse 2023 entschieden werden.

Bis 2024 muss ein Regenrückhaltebecken gebaut werden, so will es der Gesetzgeber. „Die Bürde“ zieht 2023 eine 80 000 Euro-Planungsrate im städtischen Haushalt nach sich. Nicht zuletzt gab der Ortschef bekannt, dass es 2023 keine Holzversteigerung gebe.

Mit Freude wies Greiner auf den neuen „Bücherschrank“ im Rathaus. Neu seien auch die VHS-Kurse im Gemeindesaal. Von hochkarätigen Instrumentalisten sprach Pfarrerin Séverine Bacigalupo in ihrem Grußwort, um die Kirchenkonzerte als feste Größe hervorzuheben. Kurt Michael umrahmte den Empfang mit ausgewählten Stücken.