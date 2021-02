Kandern DRK Wollbach bietet Corona-Schnelltests an

Wie groß der Bedarf an Antigentests ist, habe sich bei der Weihnachtsaktion des Roten Kreuzes in Schopfheim gezeigt, heißt es in einer Pressemitteilung des DRK Wollbach. „Gerade viele ältere Bürger leben derzeit isoliert. Ein Besuch von den engsten Familienangehörigen oder der Besuch in einem Alten- oder Pflegeheim stellt sich als große Herausforderung oder sogar als Hürde dar“, zählt das DRK Wollbach einige Gründe auf, die einen Schnelltest notwendig machen. Man will „ein kleines Stück mehr Sicherheit bieten“.

Das Wollbacher Rote Kreuz bietet deshalb bis auf Weiteres immer samstags von 9 bis 12 Uhr Testmöglichkeiten an – im wöchentlichen Wechsel an den beiden Standorten in Schallbach, Dorfstraße 6 im Gemeindesaal, sowie in Kandern-Wollbach, Schulstraße 12 in der Kandertalhalle. Die Testungen werden durch speziell hierfür eingewiesene ehrenamtliche Helfer durchgeführt. Startschuss des Angebots ist am Samstag, 13. Februar, in Schallbach.