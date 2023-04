Kandern DRK Wollbach wird 50 Jahre alt

Große Einsätze

In den 50 Jahren seit Gründung war der Ortsverein an einigen großen Einsätzen beteiligt. Hier einige Beispiele: Der Hochwassereinsatz in Wollbach 2016, der Amoklauf in Lörrach im St.-Elisabethen-Krankenhaus im September 2010, Großbrände, so bei dem eines Bauernhofs in Hammerstein 2003 und von Wohnhäusern in Obereggenen 2020 und Tannenkirch 2021. Der bisher letzte sehr große Einsatz war Mitte Dezember 2022 nach einem Eisregen. „Wir mussten einen Notverbandsplatz im Burghof einrichten, so viele Leute waren gestürzt, in einer Stunde hatten wir allein 40 Patienten zu versorgen“, erinnern sich Kornmeier und Nabbefeld.