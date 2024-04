Nele Tittmann wurde in Abwesenheit für fünf Jahre aktiven Dienst geehrt. Martin Winkler, Bereitschaftsleiter, durchlief zahlreiche Ausbildungen, war bis 2023 dann Ausbilder an AED und in Erster Hilfe, Ausbilder für Fahrten und Sondersignale, Gruppenführer. Er wurde für 20 Dienstjahre mit dem Ehrenabzeichen in Bronze des Landesverbandes geehrt. Veronika Blum ist seit 1973 im Ortsverein und bis heute aktiv, während der Corona-Pandemie war ihre Expertise gefragt, da sie Erfahrung als Pockenbekämpfungshelferin in den 1970er-Jahren hatte. Ihr wurden die Ehrung und Auszeichnungsspange für 50 Jahre als aktives Mitglied sowie das DRK-Ehrenabzeichen des Bundesverbands zuteil. Rolf-Dieter Blum ist Gründungsmitglied des Ortsvereins, war sowohl als Ausbilder als auch in der Bereitschaft und in der Helfer-vor-Ort-Gruppe aktiv. Er ist Inhaber des goldenen Leistungsabzeichens, und engagiert sich bis heute bei Blutspendeterminen und Straßensammlungen. Blum wurde für 55 Jahre aktiven Dienst durch den Ortsverband sowie mit der Auszeichnungsspange des Kreisverbands geehrt.