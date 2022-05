Kandern Erfolgreicher Kuchenverkauf

In anderthalb Stunden waren die Backwaren weg und die Organisatoren um 1365 Euro reicher. „Die Spendenbereitschaft war groß, als der Zweck erkannt wurde“, sagte Julia Fellmann, Vorsitzende beim Wollbacher Frauenverein. Denn das Geld wird in die Ukraine fließen. Zusammen mit der Kindergartenleiterin Anne Joachimi und Ortsvorsteher Max Sütterlin übergab Fellmann einen symbolischen Scheck an den Weiler Apotheker Thomas Harms, der sich mit seiner Kinderhilfe KiHeV seit Jahrzehnten insbesondere für Strahlenopfer einsetzt.

Seine guten Kontakte in das vom Krieg gezeichnete Land, aber auch zu den Mitstreitern vom „S’Einlädele“ in Freiburg helfen ihm nun dabei, das genau Richtige zu organisieren und dafür zu sorgen, dass die Hilfsgüter auch ankommen. Harms berichtet etwa davon, wie die von ihm aufgebauten Strukturen dabei halfen, Nudeln mit abgelaufenem Verfallsdatum erst einmal über den schweizerisch-deutschen Zoll zu bekommen. Neben Lebensmitteln und Medikamenten konnte er kürzlich auch 18 Kartons mit neuen Jeans organisieren. Aber auch Geldspenden hält Harms für wichtig, damit sich die Leute vor Ort kaufen können, was sie brauchen.