Kandern-Feuerbach: Stadt will Kaufoption sichern

Kauft die Stadt das Gebäude, in dem sich der eingruppige Waldorfkindergarten im Stadtteil Feuerbach befindet? Hintergrund ist, dass das ursprünglich geplante Finanzierungsmodell des Trägervereins sich so nicht umsetzen lässt. In den Haushaltsberatungen im Verwaltungsausschuss wurden am Montag vorsorglich 691 000 Euro für den Etat im kommenden Jahr angemeldet, um sich diese Option zu sichern.