Kandern: Freie Wähler haben ihre Liste komplett

Kern und Wohlschlegel freuen sich, dass alle Kandidaten dieses Wunsch-Profil erfüllten. Für die Kernstadt Kandern gehen ins Rennen: Bürgermeisterstellvertreter und Fraktionssprecher Johann Albrecht, Selina Albrecht, Diane Mainusch, Dirk Munz, Karl Schlager, Bianca Sütterlin, Markus Vollmer und Claus Wagner.

Für den Teilort Wollbach stellen sich Max Geling, Sabrina Krug und Kirsten Lang zur Wahl, in Sitzenkirch Felix Winkler, in Feuerbach Dr. Björn Trupp. Im Teilort Riedlingen kandidiert Ortsvorsteher Rolf Moritz erneut und in Tannenkirch treten Frank Schmidt und Andreas Spicker an. Der Listenplatz in Holzen ist noch vakant, sowie einer in der Kernstadt. Doch die Verantwortlichen sind zuversichtlich, dass bis zum Abgabetermin der Wahlunterlagen am 28. März auch diese Lücken noch gefüllt werden. Bei der Nominierungsversammlung beschlossen die Anwesenden die Wahlliste einstimmig. Zugleich einigten sie sich darauf, dass die Kandidaten wieder in alphabetischer Reihenfolge erscheinen.