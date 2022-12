Kandern Für das kommende Jahr viel vorgenommen

Zum neuen, angepassten Kurskonzept gehört der Zwei-Tages-Kurs „Zrugg uf d’Pischde“, nachdem coronabedingt in den zurückliegenden beiden Jahren keine Skikurse stattgefunden hatten. Traditionell bieten die Hochtouristen ihre Skikurse in Melchsee-Frutt in der Schweiz an.

Der Zwei-Tages-Kurs am 7. und 14. Januar richtet sich vor allem an Wiedereinsteiger aller Könnerstufen, wobei das Programm individuell auf die Teilnehmer zugeschnitten wird. Die vier regulären Ski- und Snowboardkurse finden am 7. und 14. Januar sowie am 4. und 11. Februar statt. Die Skikurse richten sich an Anfänger und Fortgeschrittene, zudem gibt es eine Plauschgruppe für Erwachsene. Der Snowboardkurs ist für Anfänger. Die Anfahrt nach Melchsee-Frutt erfolgt mit dem Bus oder privat, wobei jeweils Treffpunkt um 9.15 Uhr vor der Talstation Gondel Stöckalp ist.