Kandern: Gebühren und Abgaben werden 2025 steigen

Aufgaben werden größer

Die Aufgaben würden nicht weniger, die Reden der Regierenden in Bund und Land zum Bürokratieabbau hätten sich leider nicht bewahrheitet. Die Realität sei, dass die Ansprüche immer mehr steigen und dass die Mitarbeiter immer stärker gefordert seien. Gleichzeitig sei die Stimmung in der Bevölkerung „angespannt“ bis „kritisch“, und der Umgangston stellenweise „nicht mehr anständig“. Ihre Vision schilderte sie dann in einem kleinen Märchen (siehe rechts) und dankte aber gleichzeitig allen Vereinen sowie gesellschaftlichen Gruppen für ihr großes Engagement.