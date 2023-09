Kandern Gemeinde sucht nach tragfähigen Lösungen

„Wir haben das Ziel, das Jugendzentrum wieder zu öffnen, aber das ist auch mit einer großen Verantwortung verbunden, die nur mit Respekt und Unterstützung gelöst werden kann“, erläuterte sie. Sie sei dabei, mit dem Gemeinderat nach personellen Lösungen für das Jugendzentrum „Downtown“ zu suchen, nachdem Jugendreferent Tobias Antonicelli in Elternzeit gegangen ist – dabei werde es auch um ehrenamtliche Unterstützung gehen. Übergangsweise wird auch das benachbarte Jugendzentrum in Efringen-Kirchen eingebunden werden, deren Leiterin Josefine Al-Dulaimi persönlich erschienen war – gemeinsame Angebote wie eine Freizeit am Titisee gab es bereits.

Die Themen an diesem Abend sind so breit wie der Rhein: Hundekot, Busverbindungen, Wartehäuschen, Läden für täglichen Bedarf, Treffpunkte für Jugendliche, mehr Möglichkeiten für Freizeit und Treffpunkte sowie gemeinsame Aktivitäten. Der Zuhörer erfuhr auch interessante Details aus dem Leben der Bürgermeister und Gemeinderäte, aber teilweise hängen die Inhalte etwas in der Luft ohne Kontext.