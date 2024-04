Kandern: Gemeinderat stimmt Neukonzeption zu

Altersspezifisches Angebot

Das Angebot im Jugendzentrum wird altersspezifisch gestaltet und richtet sich in verschiedenen Formaten insgesamt an eine Zielgruppe von zwölf bis 21 Jahren. Es soll eine Abstimmung und Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeit an der August-Macke-Schule geben, kündigten Fräulin und Antonicelli an. Sollte es gut anlaufen, könnte es ein geschlechtsspezifisches Angebot für Mädchen mit Josephine Al-Dulaimi aus dem Jugendzentrum in Efringen-Kirchen alle vier Wochen in Kandern geben. Umgekehrt würde Antonicelli ein Jungenangebot im Austausch in Efringen-Kirchen einmal pro Monat aufsetzen.