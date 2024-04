Kandern: Günther Huttinger gewinnt grüne Tanne

Mit dem Startgeld sowie Spenden konnte ein ganzer Tisch voller Gewinne präsentiert werden, heißt es. Die Gewinne waren fast alle regional - von Waren und Gutscheinen örtlicher Händler, Gastronomen und Hofläden bis zu Karten für das Kanderner Kino gestiftet. Kanderns Bürgermeisterin Simone Penner zeigte sich erfreut, dass der Skat-Treff das traditionsreiche Kartenspiel Skat zum öffentlichen Freizeitangebot in der Töpferstadt gemacht habe. Auch Gerhard Grießhaber aus Müllheim war als Präsident des Skatverbandes Südbaden und aktiver Mitspieler dabei.

Leider war nur eine Frau als Mitspielerin dabei, obwohl normalerweise deutlich mehr Frauen an den Spielabenden teilnehmen. Die nächsten Spielabende sind jeweils am 9. und 23. Mai, am 6. und 20. Juni jeweils um 19.30 Uhr im Gasthaus „zur Sonne“.