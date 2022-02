Kandern Gut in die neue Saison gestartet

An den 15 Wanderungen, die stattfinden konnten, nahmen insgesamt 225 Personen teil, die zusammen 118 Kilometer und 3420 Höhenmeter bewältigten. Besonders gut besucht waren drei Wanderungen im näheren Umkreis.

Schmiedlin appellierte an die Mitglieder, sich zu melden, falls diese neue Wandervorschläge haben. Es werde immer schwieriger, neue Touren zu finden, sagte sie. Auch eine Familiengruppe kann sich der Kanderner Ortsverein gut vorstellen, ist aber dafür auf engagierte Mitglieder angewiesen.

Wo immer möglich, wird die Anreise zu den Aktivitäten mit öffentlichen Verkehrsmitteln organisiert.

230 Kilometer Wegenetz vom Lipple bis nach Rümmingen und von Tannenkirch bis nach Lörrach betreut der Ortsverein Kandern mit seinen vier Wegewarten. 200 Kilometer davon entfallen auf die gelbe Raute für das örtliche Wanderwegenetz, der Rest sind Fernwanderwege, wie Wegewart Hubert Riesterer ausführte.

Hierfür kam das Team im Jahr 2020 auf insgesamt 102 Arbeitsstunden und im Jahr 2021 auf 93. Die Wegewarte haben sich darüber hinaus mit drei Markierungen an der Kampagne „Wege gut? Alles gut!“ beteiligt, sie haben den Kalkofen-Erlebnispfad bei Egerten in 50 Arbeitsstunden wieder in Schuss gebracht, in der Wolfsschlucht Sturmschäden beseitigt, auf dem Bürgeln-Rundweg die Beschilderung erneuert und beim Roten Rain eine neue Sitzbank aufgestellt. Zum betreuten Wegenetz neu hinzu kamen 14 Kilometer auf Rümminger Gemarkung.

Kassierer Klaus Geitlinger musste für das Jahr 2020 ein Minus in Höhe von rund 1000 Euro und für das Jahr 2021 ein Minus in Höhe von rund 2000 Euro verkünden. Im Wesentlichen lag das an den fehlenden Einnahmen durch das zweimal in Folge ausgefallene Sommerfest, aber auch an einer Spende des Vereins in Höhe von 500 Euro für den Wiederaufbau der Langenebene-Hütte.

„Nur 77 Belege kamen im vergangenen Jahr zusammen“, bemerkte Geitlinger, zu Hochzeiten seien es etwa 160 gewesen. Sobald das Sommerfest wieder stattfindet, prognostizierte er, werde auch die Bilanz wieder ausgeglichen sein.

Kassenprüfer Willi Traichel sprach von einer „sehr übersichtlichen, leicht verständlichen und ordentlich geführten Kasse“. Alle Rückfragen seien beantwortet worden, und für das Minus in den zwei schwierigen Jahren könne der Rechner nichts, betonte Traichel. Die empfohlene Entlastung erfolgte einstimmig.

Die Einnahmen aus dem Sommerfest fehlen

Damit wieder ein wenig Geld in die Kasse kommt, hatte die bisherige zweite Vorsitzende, Andrea Baumann-Heldt, beim Hieber-Markt in Kandern und beim Hornbach-Baumarkt in Binzen angefragt.

Am Samstag, 5. März, wird der Schwarzwaldverein Kandern bei Hornbach in Binzen Kaffee und Kuchen verkaufen. Für den Grillstand bei Hieber gibt es zwar schon eine Zusage, jedoch noch keinen festen Termin.

Der Ortsverein nahm die Mitgliederversammlung zum Anlass, die Satzung auf einen aktuellen Stand zu bringen. Die Abstimmung hierüber erfolgte einstimmig.

Neu in das Regelwerk mit aufgenommen wurden beispielsweise die Förderung der Jugend- und Altenhilfe sowie der Denkmalpflege. Auch will man in Zukunft neben Wanderungen noch andere sportliche Betätigungen anbieten, etwa Radwandern, Laufen oder Gymnastik. Neu ist zudem der verstärkte Fokus auf Landschafts- und Naturschutzgebiete sowie auf Seniorenangebote.

Weitere Neuregelungen betreffen vor allem die Vorstandsarbeit. Auch sollen Fusionen mit anderen Ortsvereinen in Zukunft möglich sein, wenn die Mitgliederversammlung dies mit Dreiviertelmehrheit beschließt.

Veranstaltungshinweise

Schneeschuhwanderung auf das Herzogenhorn mit Schlittenabfahrt auf der Rodelbahn am Sonntag, 20. Februar; Anmeldung bis zum 14. Februar bei Karin Kühn, Tel. 07626/8171.

Wanderwoche im Fichtelgebirge vom 15. bis 22. Mai. Eine Anmeldung bei Familie Schmiedlin ist nur noch bis Mittwoch, 9. Februar, möglich; Tel. 07621/133 42.

Wanderwoche im Tannheimer Tal vom 18. bis 25. September mit Erich Nelke und Johannes Bielka, Tel. 07632/892 033.

Kontakt: Vorsitzender Rainer Schmiedlin, Tel. 07621/ 13342, E-Mail: ru.schmiedlin@web.de

Internet: swv-kandern.de