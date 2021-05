Kandern Heimatmuseum öffnet wieder

Bis zum 31. Oktober wird dann auch die Sonderausstellung „Einblicke“ mit Werken von Johannes Beyerle aus Malsburg-Marzell zu sehen sein. Anlässlich der Neuerscheinung seines Zeichenromans „Und in der Ferne Schnee“, erschienen im Deutschen Kunstverlag Berlin und ausgezeichnet mit dem Förderpreis deutscher Schriftsteller in Baden-Württemberg der Stiftung Kunst und Kultur der Sparkasse Markgräflerland, gibt die Ausstellung mit Originalzeichnungen, Skizzenbüchern und Lehmskulpturen einen Einblick in das aktuelle Schaffen des Künstlers.

An der Grenze zwischen Bildender Kunst und Literatur durchdringen handschriftliche Textsäulen Landschafts- und Figurenzeichnungen in einer künstlerischen Synthese, heißt es in der Ankündigung. „Die Bilder illustrieren nicht, sie erweitern die Sprache, und diese erklärt nicht, sondern lässt den Vorgang des Zeichnens nachvollziehen.“