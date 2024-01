Kandern: Herausforderungen bleiben groß

Das Harmonikaorchester Kandern hat in seiner Hauptversammlung von einem arbeitsreichen Jahr berichtet, heißt es in einer Mitteilung. Vorstandsmitglied Hans-Jürgen Weiß verlas einen umfangreichen Tätigkeitsbericht – unter anderem gab es das Jahreskonzert mit allen drei Formationen, diverse Platzkonzerte und Hocks, Auftritte bei der „Nacht der Klänge“ und beim Budenfest.Orchesterleiterin Waltraud Sütterlin erläuterte, dass durch die Umstellung der Schulen auf Ganztagsbetrieb immer weniger Nachwuchs zur Verfügung stehe und dass keine Besserung in Sicht sei. Aktuell seien drei Kinder, drei Jugendliche und sechs Erwachsene in Ausbildung – trotz dieser kleinen Gruppen hätten alle Beteiligten viel Spaß gehabt, bilanzierte die Leiterin. Der Kassenbericht von Sarah Micheals wies ein kleines Plus aus, hieß es in der Versammlung.