Kandern: Hermann Wagner ist mit 95 Jahren noch kreativ

Für seine sportliche Fitness machte er viel. Allein 44 Sportabzeichen, die meisten in Gold, hat Wagner errungen, der mit 90 Jahren noch den Blauen hochgelaufen ist und 800 Höhenmeter bewältigt hat. Ursprünglich wollte er in diesem Jahr sein 45. Sportabzeichen machen, doch darauf verzichtet er nun. Obwohl Hermann Wagner schon immer über eine künstlerisch-kreative Ader verfügte, wandte er sich erst mit etwa 50 Jahren und später intensiv der Kunst zu. In zahlreichen Kursen an Kunstgewerbeschulen, Meisterschulen und Akademien vertiefte er seine vielfältige künstlerische Betätigung in den Bereichen Malen, Zeichnen, Radierung, Bildhauen, Modellieren in Ton- und Bronzeguss sowie Töpfern und zeigte die Ergebnisse in zahlreichen Ausstellungen.

Mensch im Zentrum seines künstlerischen Schaffens

Eine neue Werkschau bereitet er gerade vor. Am 14. März um 17 Uhr wird im Rathaus Weil am Rhein seine neueste Ausstellung mit Skulpturen und Bildern eröffnet, die bis Ende April zu sehen sein wird. In den Werken von Hermann Wagner steht der Mensch im Mittelpunkt. In seinen neuesten Arbeiten wird der menschliche Körper auf ein Minimum reduziert und in Linien aufgelöst. „Am Ende bleiben nur noch Hülle und Geist übrig“, sagt er.