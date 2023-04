Kandern Hochtouristen vorerst ohne Vorsitzende

Rückblick

Hinter den Hochtouristen liegt nach den Corona-Jahren ein Vereinsjahr mit vielfältigen Angeboten und Aktivitäten in den Bereichen Bergsport mit Wandern, anspruchsvollen Berg- und Klettertouren, Wintersport, Mountainbiking, Nordic Walking und geselligen Anlässen. Auch wenn sie jetzt ohne Vorsitzenden ins neue Vereinsjahr gehen, sind sie dennoch nicht führungslos. Regina Weber als stellvertretende Vorsitzende sowie die beiden geschäftsführenden Vorstandsmitglieder Susanne Eichin (Schriftführerin) und Matthias Feldheim (Kassierer) werden die Zeit überbrücken, bis das Amt des Vorsitzenden in einem bis zwei Jahren wieder besetzt ist. Denn zu diesem Zeitpunkt wäre jemand bereit, den Vorsitz zu übernehmen. „Teamarbeit ermöglicht den Erfolg unseres Vereins“, betonte die scheidende Vorsitzende, die in ihrem Dank und Rückblick von einer „schönen Zeit mit viel Spaß und Arbeit“ sprach.

Viel Lob für Lissi Geling

Die Verdienste und den Einsatz von Lissi Geling würdigten Regina Weber und Susanne Eichin unter stehendem, lang anhaltendem Applaus der Mitglieder. „Eine Ära geht zu Ende“, sagten sie und erinnerten daran, wie viel Zeit die scheidende Vorsitzende investiert, Verantwortung übernommen und neue Ideen eingebracht habe. Auch die harmonische, verlässliche Zusammenarbeit innerhalb des Gesamtvorstands stellten sie heraus, ebenso bezeichneten sie Geling als „engagierte Stütze des Vereins“, ehe sie ihr einen neuen, prall gefüllten Wanderrucksack als Dank überreichten.