Kandern-Holzen: Markgräfler Sänger begeistern an der badischen Bergstraße

Auf Einladung des ehemaligen Kanderner Stadtpfarrers Matthias Weber wiederholte der Verein sein letztjähriges Konzert mit dem Titel „Mond“ an dessen neuen Wirkungsstätte in Dossenheim. Der Verein nutzte die Gelegenheit, sein Können einmal außerhalb des Markgräflerlands zu präsentieren, und der Erfolg gab den Sängern recht. Das Konkurrenzangebot der örtlichen „Kerwe“ (Kirchweihfest), schlug sich zwar in der Besucherzahl nieder, aber der Verein unter der Leitung von Ulrike Rombach tat sein Bestes, das Markgräflerland an der badischen Bergstraße bekannt zu machen.

Empfangen wurden die Gäste mit Brezeln, Markgräfler Wein und einem unterhaltsamen Sprachtest alemannisch/hochdeutsch, um die Feinheiten des Hebelschen Gedichts „Der Mann im Mond“ besser verständlich zu machen. Bestens eingestimmt, wurden dann die Besucher in den Innenraum der Kirche geleitet. Überrascht waren die Zuhörer über die Vielfalt des Repertoires, das Musikstile aus mehreren Jahrhunderten abdeckte. Es reichte von „In stiller Nacht“ von Johannes Brahms über Henri Macinis „Moon River“ Nenas „Heute ist Vollmond“ bis „Talking to the Moon“ von Bruno Mars, „der Schwarze Mond“, „Au clair der la Lune“ bis hin zu „When the Moon comes over the Mountain“. Wie im Konzert in Holzen, wurde der Chor auch in Dossenheim von den bewährten Instrumentalisten Christine Otto mit Kontrabass, Sabine Fues mit Saxophon und Sebastian Röser am Klavier begleitet. Auch die örtliche Presse war restlos begeistert. Sie schrieb von „einem ganz besonderen Konzert“, das „in vielerlei Hinsicht außergewöhnlich war“. Wieder bewiesen die Holzener Sänger, dass sie außerhalb des Dorfes das Publikum begeistern können.