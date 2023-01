Kandern Holzpreis auch in Kandern hoch

Preisanstieg um 35 bis 40 Prozent für Laubholz

Wie der Revierförster ausführt, wurden die Brennholzversteigerungen in den anderen Teilorten mit viel Stadtwald, also in Tannenkirch, Riedlingen und Feuerbach, online durchgeführt. Und dabei ging, erläutert der Forstfachmann, alles angebotene Brennholz zu besten Preisen weg. Überwiegend die Stammkunden habe man bedient – und diese akzeptierten die der Energiekrise geschuldeten, vergleichsweise hohen Anschlagspreise ohne Murren.

Bei den vorherigen Holzauktionen im Kanderner Stadtwald im Winter 2019/2020 und dann 2020/2021 und 2021/2022 wurde Buchenbrennholz online jeweils zu 55 Euro pro Festmeter sowie Eiche und Esche zu 50 Euro pro Festmeter angeboten. Jetzt werden es 80 Euro für Buche sowie 70 für Eiche und Esche und weiteres Laubholz sein – mithin ein Aufschlag von 35 bis 40 Prozent.

1000 Festmeter Brennholz

Insgesamt wird der Revierförster 1000 Festmeter Brennholz lang sowie etwas Schlagräume – also Flächenlose, bei denen der Erwerber das Brennholz gemäß Vorgabe des Försters selbst einschlägt – in diesem Winter im Angebot haben. Mehr als die Hälfte davon sei bei den Online-Auktionen in Tannenkirch, Riedlingen und Feuerbach bereits weggegangen, rund 450 Festmeter gibt es bei den drei genannten „echten“ Holzversteigerungen aber auf jeden Fall noch. Außerdem sei das zu versteigernde Holz im Kanderner Stadtwald aufgeschichtet und gut am Waldweg an- und abfahrbar, betont er.

Starke Nachfrage nach Bauholz

Dass der Abverkauf des Brennholzes aus dem Stadtwald einen sehr guten Verlauf nehmen wird, sei zum einen einer breiten Stammkundschaft, die durchaus auch aus Nachbarorten kommt, zu verdanken. Zum anderen gehe die Nachfrage natürlich auf die durch die Energiekrise und den gestiegenen Anteil an Holzfeueranlagen in Privathäusern zurück, sagt der Revierförster.

Nicht nur Laubholz aus dem Stadtwald und Wertholz für die Möbelindustrie, sondern auch Nadelholz findet in diesem Winter sehr starken Absatz. Als Grund dafür nennt der Forstmann die starke Nachfrage nach Bauholz. Mit 90 Euro pro Festmeter sei man im Bereich Bau-Nadelholz auf einem guten Niveau angelangt.