Kandern Hütte brennt ab

Wie die Polizei berichtet, ist am Mittwochabend die Luisenhütte im Kanderner Forst vollständig abgebrannt. Die Schadenshöhe dürfte in einem fünfstelligen Bereich liegen. Gegen 20 Uhr teilte ein Zeuge telefonisch mit, dass im Wald etwas lichterloh brennen würde. Es sei eine große Rauchsäule zu sehen, berichtete der Zeuge. Wie Feuerwehrkommandant Günther Lenke berichtet, wurde die Abteilung Stadt gegen 20.14 Uhr alarmiert. Diese befand sich gerade in einer Übung und konnte so unverzüglich ausrücken, so die Wehr. Im Einsatz standen etwa 50 Einsatzkräfte der Abteilung Stadt und von der Feuerwehr Malsburg-Marzell die Abteilungen Malsburg und Vogelbach. Die Feuerwehr Lörrach unterstützte mit einem Tanklöschfahrzeug und war mit für die Wasserlieferung verantwortlich.