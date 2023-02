Kandern Jugendarbeit der Musiker ist erfolgreich

Rückblick

Protokollführerin Beate Mayer berichtete von den Ereignissen seit der vorherigen Generalversammlung am 21. Juli, heißt es im Nachgang. Unter anderem gab es Hochzeiten der Musiker, den Sauserexpress, das Weinfest Oberrotweil, den Marschmusiktag, den Adventszauber und Konzerte.

Maria Gut und Moritz Merkert, beide Jugendleiter, erzählten von den verschiedenen Aktivitäten der Jugendlichen. Darunter fielen das Sommerabschlussfest, die Teilnahme am Sommerferienprogramm, das Hüttenwochenende in Todtmoos, die Vorbereitungen zum Leistungsabzeichen in Silber und Bronze, das Weihnachtsvorspiel in der Kirche und die Teilnahme beim Neujahrsempfang. Ihr Dank ging an die externen und ehrenamtlichen Ausbilder.