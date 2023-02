Kandern Kanderner Narren feiern bis spät in die Nacht

Ida Müller vom Kanderner „Narrerot“ hatte die Aufgabe, die Führung der Narren von der Bürgermeisterin zu übernehmen. In ihren launigen Versen sprach sie unter anderem den Verkauf des Campingplatzes an und kündigte für die Zeit der Machtübernahme an: „Mir mache es so wie Ihr, wenn’s emol nütt so guet lauft, wird dr Grümpel eifach verchauft.“