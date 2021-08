Kandern Katholische Seelsorgeeinheit verabschiedet Gemeindereferentin Bettina Wittmer

Beim Vorabend-Gottesdienst der katholischen Seelsorgeeinheit Kandern/Istein am Samstag in der Kirche St. Franz von Sales in Kandern wurde Gemeindereferentin Bettina Wittmer offiziell verabschiedet. Wittmer verlässt nach drei Jahren die Seelsorgeeinheit, um künftig bei der Einheit in Freiburg-Nord in gleicher Funktion einen Neubeginn zu wagen. „Ein Abschied ist stets auch ein Neubeginn“, formulierte Pfarrer Martin Karl (ganz rechts im Bild). Er würdigte die Arbeit von Bettina Wittmer, die bereits ein halbes Jahr nach ihrem Dienstantritt eine halbjährige Pfarrers-Vakanz nach dem Weggang von Pfarrer Josef Dorbath gemeistert hätte und in dieser Zeit unvorhergesehen in besonderer Weise gefordert gewesen sei.