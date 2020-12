Kandern Kindern die Schulbildung finanziert

Die meisten Einwohner Malawis sind Landwirte und leben vom Verkauf von Obst und Gemüse. Im Schnitt leben die Leute von 40 Euro im Monat. Anja Greiner staunt, wie zufrieden die Menschen sind, mit dem Wenigen, was sie haben. Außerdem schwärmt sie von dem lebhaften Gewusel in den Dörfern und Städten und den aufgeschlossenen Leuten in Malawi, wo der Massentourismus noch nicht angekommen ist.

Mal Bastelscheren im Gepäck, dann Stifte

Zweimal im Jahr verbringen Anja und Hartmut Greiner mit ihrem zehnjährigen Sohn Giulio ihre Ferien in Malawi. Der vier Monate alten Mia steht die erste Reise noch bevor. Rektorin Rita ist längst eine enge Freundin. Wann immer an der Schule etwas fehlt, bringt Anja Greiner das gewünschte aus Deutschland mit. Einmal hat sie 150 Bastelscheren im Gepäck, dann wieder Buntstifte für alle Schüler, und natürlich abgelegte Kleidung, die sie an bedürftige Kinder verteilen lässt.

„Anja, übernimm bitte meine dritte Klasse“, bat Rita eines Tages, als sie plötzlich für einige Tage ins Krankenhaus musste. Und so brachte die gelernte Altenpflegerin den Kindern lesen, schreiben und rechnen bei, während Hartmut sich als Hausmeister nützlich machte.

Ritas Schule, die nach englischem System arbeitet, ist im Vergleich zu öffentlichen Einrichtungen gut ausgestattet. Statt 150, zählen die neun Klassen nur je 33 Schüler. Den Kindern stehen überdies Tische und Stühle zur Verfügung, es gibt Toiletten und Strom, was auch nicht selbstverständlich ist. Die Schulleiterin achtet außerdem streng auf Hygiene.

„Anja’s kleine Welt“ wird immer professioneller. Inzwischen steht Familie Greiner ein eigenes Auto zur Verfügung. Freund Isaak holt sie pünktlich vom Flughafen ab und chauffiert sie zur Garage, wo das Abenteuer immer wieder neu beginnt.

Weitere Informationen: www.anjas-kleine-welt.de, Tel. 07626/97 3300, E-Mail: anja@anjas-kleine-welt.de