Kandern: Klaiber-Haus macht 2023 einen Verlust

„Wir haben uns damals entschlossen, einen Teil des Pflegebereichs leer zu lassen und dafür mit einer Minderbelegung zu leben“, sagte Heimleiter Alexander Kreet am Montag in der Sitzung des Spital- und Pfründefonds. Die ganze Situation habe sich deutlich länger hingezogen als erwartet – erst am 2. Oktober habe der Aufnahmestopp aufgehoben werden können. Er bezeichnete das zu erwartende Betriebsergebnis als „herben Verlust“, nachdem 2022 noch ein Gewinn von 66 000 Euro verzeichnet worden war.