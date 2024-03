Kandern: Klaiber-Haus sucht aktiv nach Personal

Tagespflege soll besser ausgelastet werden

Etwas Sorgen macht sich Alexander Kreet um die Tagespflege. Hier stehen im Durchschnitt täglich drei Plätze zur Verfügung, die nicht immer ausgelastet sind. Durch die unterschiedliche Verfügbarkeit von Personal schwanke die Anzahl der auslastbaren Plätze. Um die Nachfrage anzukurbeln, werde das Luise-Klaiber-Haus mehr Werbung machen. Er nannte dazu Veröffentlichungen im Amtsblatt, ein eigener Bereich auf der Internetseite des Heims, Werbung auf Fachmessen, in den sozialen Medien sowie in eigenen Flyern als Maßnahmen. Bürgermeisterin Simone Penner rief als Vorsitzende die Stiftungsratsmitglieder dazu auf, das Angebot bekannter zu machen, damit es stärker wahrgenommen wird. Auch bei der Nachwuchsgewinnung muss Alexander Kreet richtig viel Zeit investieren, was sich aber lohnt. Im April fingen zwei neue Auszubildende an, auch für die neue Bewerbungsphase im Herbst lägen erste Anfragen von Interessenten vor. Eine Schülerin sei eine Wiedereinsteigerin nach einer Schwangerschaft, die direkt ins zweite Jahr übernommen werden könne. Er habe auch beim Berufsinformationstag an der August-Macke-Schule (wir haben berichtet) teilgenommen, ansonsten setze er auf die Präsenz bei Messen.