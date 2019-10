Seit 1955 lebt Max Sauk als freischaffender Künstler, seit 1985 in Holzen. Sein Haus samt der Nebengebäude hat der Künstler im Laufe der Jahrzehnte in ein Gesamtkunstwerk verwandelt, in dem die Kunst und der Humor ihren festen Platz haben. Da tummeln sich symbolhafte Figuren, inspiriert durch die Natur und auch die Mythologie.

Ein bekanntes Kunstwerk in der Region ist Sauks Großplastik „Phönix“ im Weiler Dreiländergarten, in Holzen steht seine „Blume“ beim Gasthaus Hirschen. In Hannover wiederum erinnern etwa Pferdekutschen- und Tischbrunnen an die 30 Jahre, die er dort mit seiner Ehefrau Gerda lebte.