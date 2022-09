Kandern Kunsthandwerkermarkt in Holzen

Gemeinsam freut man sich also in Holzen auf Samstag, 1., und Sonntag, 2. Oktober, wenn das bekanntermaßen schmucke Dörfchen Holzen jeweils zwischen 11 und 18 Uhr zur bunten Marktmeile wird, auf der sich an die 70 Kunsthandwerker aus dem südbadischen Raum, aber auch aus Frankreich und der Schweiz mit ihren Erzeugnissen präsentieren.

Wie in den Vorjahren legt man Wert auf eine sehr breite, vielfältige Angebotspalette. Für diese ausgewogene Mischung der kreativen Vielfalt sorgen werden Textilkunst, Holzarbeiten, Keramik, Malerei, Schmuckdesign, aber auch Skulpturen und Floristik, Spielzeug, Leder und Glasarbeiten. Wie all die Jahre und Jahrzehnte davor legt die Organisatorin bei der Berücksichtigung der Teilnehmer den Fokus auf authentisches Handwerk, durchaus verbunden mit einem künstlerischen Anspruch. So ist es dann auch ein typisches Merkmal des Holzener Kunsthandwerkermarkts, dass viele Aussteller auf dem Areal im Dorfkern ihr Handwerk direkt vor Ort betreiben, sich also über die Schulter blicken lassen. Für Abwechslung sorgt auch die Tatsache, dass man in Holzen am Wochenende wieder einige „Neulinge“, erstmals teilnehmende Aussteller, mit ihren Werken antreffen kann.