Kandern Lebensretter an der Kandertalhalle

Der erste AED wurde Sütterlin im Juni 2023 beim Jubiläum zum 50-Jährigen des DRK Wollbach übergeben. „Ich habe die Zeitungsberichte zu dieser Spende gelesen und mich daraufhin entschieden, einen AED zu finanzieren“, erklärt Hundt beim Übergabetermin am Rathaus. Hinzu kommt, dass die Wollbacherin ein großer Japan-Fan ist. Rund 70 Mal hat sie das asiatische Land besucht und beobachtet: „In Japan gibt es in jedem Ort und jeder Stadt an wichtigen Punkten Defibrillatoren. Das hat mich sehr beeindruckt und ich halte dies ein exemplarisches Vorgehen in Sachen Erster Hilfe, das auch in Deutschland mehr Nachahmer finden sollte.“ „Es wäre toll, wenn wir zukünftig alle kleinen Orte im Landkreis mit einem AED ausrüsten könnten“, sagt Nabbefeld.