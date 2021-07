Kandern Lust, Leben und Leiden

Ausgewählte Briefe und die Erzählung „Das Erdbeben in Chili“ von Heinrich von Kleist werden von Mathias Noack gelesen (31.7. und 7.8., 20.30 Uhr). In den Texten geht es um Fragen der menschlichen Existenz. „In extremen Situationen treten die speziellen Verhaltensweisen des Menschen zutage, davon spricht Kleist, und darin kann man natürlich auch Parallelen zu heutigen Krisensituationen ziehen“, erläutert Bitterli. Der Schauspieler Mathias Noack ist regelmäßiger, gern gesehener Gast beim Theater im Hof. Er spielte unter anderem am Maxim Gorki Theater, am Deutschen Theater in Berlin und wirkte in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen mit. Seit 2014 ist er Professor an der Universität der Künste Berlin.