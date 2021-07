Kandern Maßnahmen für mehr Biodiversität

Bei einem Rundgang um den Hof wurden die verschiedenen Maßnahmen für mehr Biodiversität vorgestellt: Blühstreifen aus unterschiedlichen Blühsaatmischungen entlang der Felder und Mais-Felder, in denen zusätzlich Bohnen, Sonnenblumen und Kapuzinerkresse gesät wird. Dies bewirkt eine Bodendeckung, mehr Stickstoff im Boden und Nektarquellen für Insekten. Besonders lang blühende Zwischenfrüchte, Blühsaaten in den Rebgassen und die Vielfalt der angebauten Kulturen, die neben den Insekten auch Wildtieren eine Nahrungs- und Rückzugsmöglichkeiten bieten, sind ein vorzeigbares Spektrum an Maßnahmen, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Um mit der Bevölkerung ein Stück weit in Kontakt zu kommen, bietet die Familie Sutter Blühpatenschaften für Leute an, die keinen Garten haben. „Die Resonanz ist sehr groß und wir wollen gerne ein Fest organisieren und die Leute kennenlernen, die das Projekt unterstützen. Im Moment werden sie per Newsletter über den Fortschritt auf dem Laufenden gehalten. Bis jetzt haben wir 72 Patenschaften, wir wollen einen Hektar erreichen“, sagt Josephine Hardt vom Sutter-Hof.