Kandern: Mehr als 10 000 Besucher

Neu auch in Originalsprache

Als weitere Neuigkeit werden in regelmäßigen Abständen Originalfilme in englischer oder französischer Sprache mit deutschen Untertiteln (OmU) zu sehen sein. „Wir wollen damit eine alte Tradition wieder aufleben lassen“, wird Uwe Trostmann in der Mitteilung zitiert. „In Kandern wurden in der Vergangenheit immer gerne Filme in englischer Sprache gesehen.“ Daher plant das Kino laut Mitteilung einmal im Monat sonntags ab 18.30 Uhr einen der Filme aus dem aktuellen Programm in Originalsprache zu zeigen. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite des Kinos, in den sozialen Medien, im wöchentlichen Newsletter und in der lokalen Zeitung.